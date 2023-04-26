Інформатор Київ

Відпочинок потрібен кожній людині, особливо в часи, коли ми всі працюємо заради однієї цілі – перемоги. Він обов’язково потрібен для здоров’я, для відновлення...
В результаті атаки дронами на Київ вночі 30 травня пошкоджена житлова багатоповерхівка в Голосіївському районі, там вибиті майже всі вікна. Також є загибла, її...
У ніч на вівторок, 30 травня, Київ знов атакували безпілотники. За останні 24 години ворог здійснив вже 3 напади. При чому противник...
В місті Біла Церква дитина сперлась на москітну сітку і випала з другого поверху. Подія сталась ввечері 29 травня. Передає Інформатор з...
У Києві продовжують капітальні ремонти вулиць. Так, 30 травня через укладання покриття перекрили рух Володимирською. 30 травня із 8:00 до 18:00 на...
У вівторок, 30 травня, вночі Київ знов атакували дрони. Внаслідок падіння уламків стались пожежі в декількох районах. Повітряна тривога розпочалась о 2...
Цими вихідними на столичному Житньому ринку ініціативні кияни провели велику толоку. Цей захід дав старт масштабному проєкту перетворення простору ринку на гастрономічний...
Vcentri HUB щотижнево анонсує події, які відбуваються у просторах у трьох районах. Так, у період із 29 травня до 4 червня, у Голосіївському, Шевченківському...
Мер Києва під час чергового інтерв’ю розповів, що собівартість проїзду Києвом, насправді, дорожча в кілька разів. Тобто транспорт в столиці дотаційний. Але підкреслив, що поки...
Із нагоди Дня Києва понад сім тисяч учасників з різних міст України та світу взяли участь у 30-му міжнародному спортивно-благодійному «Пробігу під...
В мережі зявилось відео моменту падіння уламка ракети на проспект Степана Бандери, що на Почайній. На ньому видно, як за мить до...
Вдень 29 травня одразу після нічної атаки по Києву вдарили ракетами, попередньо, балістичного типу. Наслідки збиття зафіксували в різних районах. Уламки впали на...