Інформатор Київ

ВЛАДА, Опубліковано 20 години тому

“Транспорт у нас дотаційний”: – Кличко підняв питання вартості проїзду у Києві

Мер Києва під час чергового інтерв’ю розповів, що собівартість проїзду Києвом, насправді, дорожча в кілька разів. Тобто транспорт в столиці дотаційний. Але підкреслив, що поки...